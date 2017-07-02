重温稿-美国股市：涨跌互见，标普500指数上半年表现为2013年来最佳

* 耐克公布业绩和与亚马逊的合作计划后股价急升

* 纳斯达克指数下滑，因生物科技股下跌

* 标普科技股指数月线下跌，为年内首次

* 道琼工业指数收高0.29%，标准普尔500指数升0.15%，纳斯达克指数收低0.06%

路透7月3日 - 美国股市道琼工业指数和标普500指数周五小幅收高，受耐克季报良好带动，标普500指数上半年表现为2013年来最佳。

全球最大鞋履生产商耐克劲升11%，此前公司公布季度盈利好于预期，又表示将和亚马逊推出试验性网上销售计划。耐克对道指和标普500指数带来的提振最大。

标普科技股指数收低0.1%，且录得年内首个月线下跌，生物科技股下跌，抑制纳斯达克指数的表现。

科技股引领标普500指数今年迄今上涨8.2%，但科技股近期回落显示投资者可能对科技股上涨获利了结，将资金轮换到其他板块。

“我们会否看到股市更全面上涨，看到金融等板块补升？”投资顾问公司Alan B. Lancz & Associates Inc.总裁Alan Lancz说。

“市场没有出现板块普遍上涨的势头，我认为，投资者需要看到更多的理据来支持股市普涨，而不是仅仅有为数不多的公司股票上升。”Lancz说。

道琼工业指数收高62.6点，或0.29%，至21,349.63点；标准普尔500指数升3.71点，或0.15%，至2,423.41点；纳斯达克指数收低3.93点，或0.06%，至6,140.42点。

工业股升0.8%，为表现最佳类股。

“看一下今天表现特别好的股票，是那些经济敏感型股票，”Horizon Investment Services首席执行官Chuck Carlson称。

“还有很大一部分人对经济和GDP持否定观点，在这种时候，这样的股票走强可能都会给市场带来鼓励，” Carlson称。

第二季即将结束，标普500指数上半年攀升8.25%，为2013年上半年劲增12.6%以来最大的上半年百分比增幅。纳斯达克指数录得2009年以来的最大上半年增幅。

美国5月消费者支出温和增长，通胀冷却，直指美国经济缓慢但稳步增长。商务部周五发布的数据支持了美国经济在第二季反弹的观点。

在美联储开始提升超低水平利率之际，投资者对近期好坏不一的经济数据感到担心。

未来几周，第二季的企业业绩将纷至沓来，根据汤森路透I/B/E/S，预计标普500成份股利润增长8%。

投资者在等待企业盈利，以支撑处于历史高位的股价，标普500指数成份股预估市盈率约为18倍，而长期平均市盈率为15倍。

“我们可以谈论经济和地缘政治风险，但确是业绩在带动市场，” Aviance Capital Management首席投资官Chris Bertelsen称。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.6:1；纳斯达克市场跌涨股比例为1.01:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约66亿股成交，过去20日的平均日成交量约为73亿股。(完) (编译 利棣儿/刘静；审校 李军)