金属期市：上海期铜下跌，因中国12月铜进口量下降

路透悉尼1月12日 - 中国期铜周五下跌，此前公布的数据显示中国12月铜进口量大幅下降。

海关数据显示，中国12月未锻轧铜及铜材进口较前月下降4.3%。

但大宗商品交易员称，铜价跌幅受限，因为国内冬季限产令进口需求保持旺盛，12月铜进口量仍是2017年月度表现第二高。

主力沪铜跌0.51%至每吨54,800元人民币(8,464.63美元)。

0700 GMT，LME三个月期铜上涨0.26%至每吨7,159.75美元，扭转上日跌势。

凯投宏观(Capital Economics)表示，预期铜价将在今年回档，第一季均价报在每吨6,800美元，第二季将为6,250美元。

中国12月未锻轧铝及铝材出口连续第二个月增加，较11月增15.8%至44万吨，较上年同期增12.8%。

经过连续四个月的下滑和11月的反弹后，现在铝出口量恢复至7月份的水平。

一位知情人士称，中国最大铜冶炼商之一的铜陵有色金属集团旗下的金冠铜业从周五开始暂停生产三天，以进行维修。

印尼矿业部一名官员周四表示，虽然资产转让问题仍未解决，但印尼希望在6月之前敲定与美国自由港麦克默伦铜金矿公司就Grasberg铜矿的合约谈判。

沪镍收跌1.76%。LME期镍在隔夜遭到抛压后反弹，涨0.4%至每桶12,675美元。

上海期货交易所其它基本金属下滑，沪锌则例外，跟随隔夜涨势温和走高。LME期锌上涨0.44%至每吨3,401美元。(完) (编译 王灿/张明钧; 审校 于春红)