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March 1, 2018 / 2:35 AM / in a day

金属期市：上海期铜连续第四日下跌，受美元走强及全球股市挫跌拖累

1 分钟阅读

    路透北京3月1日 - 上海期铜价格周四连续第四日下跌，触及逾两周最低水准，受美元走强及全球股市挫跌拖累。
    
    美元走强增加其他货币持有者购买金属的成本，从而会拖累金属价格。
    
    0150 GMT，上海期交所交投最活跃的期铜合约        下跌0.7%至每吨52,380元人民币(8,268.09美元)，之前曾触及2月13日以来最低水准52,120元，之后表现意外强劲的中国数据帮助上海期铜削减跌幅。该合约本周以来累计下跌2.2%。

    财新/Markit周四联合公布，财新中国2月制造业PMI指数小幅上升至
去年8月以来的最高，并连续九个月扩张；新出口订单虽有所回落，但整
体新业务总量仍有所上升，信心指数也升至11个月最高。整体来看中国制
造业仍延续小幅扩张态势，国内经济仍具韧性。            
    
    伦敦金属交易所(LME)三个月期铜       小升0.2%报每吨6,947.50美
元，过去两日均下滑1.3%。该合约稍早触及2月13日以来低点6,905。
    
    蒙古南部戈壁地区的奥尤陶勒盖铜金矿宣布从3月1日开始结束不可抗
力，大股东Turquoise Hill Resources        周三称，预计营收方面的
影响可在未来几个季度弥补。
    
    全球最大的镍生产企业--巴西淡水河谷(Vale)          管理层表示
，计划削减镍项目成本，从而节约逾1.5亿美元。
    
    南非新任矿产部长Gwede
Mantashe周三表示，他将在未来三个月完成最新一版行业章程的制定。(
完) (编译 汪红英/郑茵 审校 高琦/戴素萍)
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