金属期市：上海期铝上涨，终结连四日跌势

路透北京11月23日 - 上海期交所期铝周四上涨0.6%，结束连四日跌势，尽管期铝的偏空人气仍挥之不去。

沪铝本月迄今仍下跌8.3%，因11月中旬起实施的冶炼行业冬季限产并没有市场之前预期的那么严厉。今年迄今为止期铝累计上涨10.9%。

“中国炼铝行业的供给侧改革正在加速，环境监管进一步限制产量，”法国兴业银行分析师在2018年大宗商品展望报告中写到，并预计六个月后平均铝价为每吨2,075美元。

他们补充称，明年全球铝需求将上升5%，市场“将在10年来首次转为供应短缺。”

上海期铝收高0.6%至每吨15,005元人民币(2,275.48美元)；周三收在15,000元人民币下方，为8月1日来首次。

上海期铝周二逾18个月来首次收在200日均线下方，发出卖出的技术信号。周三其未平仓合约降至790,710口，为8月初以来最低水平。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝跌0.2%至每吨2,103美元，受美国感恩节假期影响市场交投淡静。期铝本月跌不到3%。

LME三个月期铜跌0.4%至每吨6,923.50美元，上交易日上涨0.7%。上海主力期铜收低0.2%，至每吨53,850元人民币。

其他金属方面，上海期铅收低2.9%，LME期铅跌1.2%。上海期锌涨0.1%，LME期锌跌0.1%。

LME周三表示，当对场外店头交易合约开始收费时，同意一系列豁免和折扣以减轻其会员的不悦。(完) (编译 王琛/张涛；审校 于春红/孙茉莉)