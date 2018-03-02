金属期市：上海期铝升至逾两周高点，特朗普称下周宣布征收关税

路透北京3月2日 - 上海期铝价格周五小幅上涨，触及逾两周高点。美国总统特朗普称，下周将正式宣布对进口铝征收10%的关税。

0249 GMT，上海期交所主力4月期铝合约涨0.2%至每吨14,385元人民币(2,262.33美元)，之前最高升至14,480元，为2月12日以来最高水准。该合约本周以来已上涨0.7%，料将创出12月29日止当周以来最大周线涨幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝跌0.3%至每吨2,141美元，上日为上涨0.7%。

美国总统特朗普周四宣布，将对进口钢铁和铝产品课征高额关税以保护美国生产商。这可能导致中国、欧洲和邻国加拿大等主要贸易伙伴的报复.

美国铝金属溢价升至近三年高位，因买家希望在成本真正提高前获得供应。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.1%报每吨6,928美元，周四收低0.1%。

主力沪铜合约跌0.1%报每吨52,310元人民币。上海期铜未平仓合约周四激增至855,760口，为2015年11月以来最高。

智利Los Pelambres铜矿工会一领导周四对路透表示，该工会下周将就新的劳资合约进行投票，工会成员目前尚未收到新的合约，如果投票否决，他们将举行罢工。

LME计划自6月1日起对参考其价格的店头交易收费，以提高收入。(完) (编译 汪红英/李爽 审校 张涛/许娜)