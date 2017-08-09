金属期市：上海期铝和期铜升至近五年高点，因预计中国削减产能

路透墨尔本8月9日 - 上海期铝和期铜周三攀升至近五年高点，因对中国削减煤炭和铝产能的预期推动投资者买入。

伦敦金属交易所(LME)期铜和期铝均升至两年半新高，伦敦期锌略低于10年高点。

金属价格上涨是因全球经济和中国前景好转，也因市场预计，随着中国在冬季取暖季前抑制导致污染的工业，煤炭和铝供应可能会减少。

“观察全球经济及中国经济状况，我认为当前价格的确合理，”香港瑞银财富管理的Dominic Schnider表示。

“但在这之后呢？答案是没有太多上涨理由。美元疲软的确带来帮助，但这应该会开始告一段落。我们同时预期中国年底前将放缓...因此我们认为上档风险无多。”

沪铝一度触及每吨16,330元人民币(2,436美元)的五年高点，之后涨幅缩小至5%报16,215元人民币。8月初以来未平仓合约猛增三分之一，接近2015年12月创下的纪录高位。

伦敦期铝触及每吨2,043美元，创2014年11月以来最高。期铝周二升破2,000美元心理关口，成交量创新高。

中国山东省已下令关停321万吨电解铝产能，超过之前的预期。中国政府正加大去产能力度，以抑制重工业污染。

瑞银的Schnider表示，“铝方面，我们预期会来到2,150美元，因此还有些上涨空间。我认为市场低估了年底前供应取得难易的问题。”

美国商务部周二初步裁定进口的中国铝箔存在补贴，将征收16.56-80.97%的反补贴税。

上海期铜收涨1.1%至每吨51,250元人民币，稍早曾升至四年多来的高点。

LME期铜一度触及每吨6,515美元，创2014年12月以来新高，之后在每吨6,509美元交投，上涨0.5%。该合约周二成交量位于21,000口附近的平常水准，意味着追高的兴趣可能转淡。

中国7月通胀基本符合市场预期，继续呈现总体持稳态势。分析师表示，下半年通胀形势料仍温和，但年底需警惕通胀上行的风险；政策上，目前防风险调结构的基调料继续保持。

朝鲜(北韩)周三称，正在“仔细检查”以导弹打击关岛的计划。数小时之前，美国总统特朗普对朝鲜称，对美国构成的任何威胁都将招致“火与怒”。(完) (编译 汪红英/张明钧; 审校 于春红/汪红英)