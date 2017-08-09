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金属期市：上海期铝和期铜攀升，受中国削减产能推动
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2017年8月9日 / 凌晨2点01分 / 5 天前

金属期市：上海期铝和期铜攀升，受中国削减产能推动

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透墨尔本8月9日 - 上海期铝和期铜周三攀升至近五年高点，因中
国煤炭和铝减产预期，推动投资者买入。
    
    沪铝        上涨5.2%，隔夜触及每吨16,330元人民币(2,436美元)
的五年高点。8月初以来未平仓合约猛增三分之一，接近2015年12月创下
的纪录高位。
    
    伦敦期铝       位于三年高点附近，下跌0.2%至每吨2,027美元。期
铝周二升破2,000美元关口至每吨2,035，为2014年11月来的的高点，成交
量也创下纪录。

    中国山东省已下令关停321万吨电解铝产能，超过之前的预期。中国
政府正加大去产能力度，以抑制重工业污染。
    
    美国商务部周二初步裁定进口的中国铝箔存在补贴，将征收16.56-80
.97%的反补贴税。            
    
    上海期铜        涨0.7%至每吨51,090元人民币，该合约价格已升至
四年多来的高点。
    
    伦敦金属交易所(LME)期铜徘徊在近两年半高位附近，报每吨6,466.5
0美元，下跌0.2%。该合约价格周二曾触及6,493美元，为2014年12月以来
最高。
    
    朝鲜(北韩)周三称，正在“仔细检查”以导弹打击关岛的计划。数小
时之前，美国总统特朗普对朝鲜称，对美国构成的任何威胁都将招致“怒
火与打击”。            
    
    中国7月进出口均不及预期，令人担心全球需求是否已开始降温，而
西方各大央行却在考虑缩减大规模刺激计划。(完) (编译/审校 张荻/王颖/龚芳)

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