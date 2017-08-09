金属期市：上海期铝和期铜攀升，受中国削减产能推动

路透墨尔本8月9日 - 上海期铝和期铜周三攀升至近五年高点，因中 国煤炭和铝减产预期，推动投资者买入。 沪铝 上涨5.2%，隔夜触及每吨16,330元人民币(2,436美元) 的五年高点。8月初以来未平仓合约猛增三分之一，接近2015年12月创下 的纪录高位。 伦敦期铝 位于三年高点附近，下跌0.2%至每吨2,027美元。期 铝周二升破2,000美元关口至每吨2,035，为2014年11月来的的高点，成交 量也创下纪录。 中国山东省已下令关停321万吨电解铝产能，超过之前的预期。中国 政府正加大去产能力度，以抑制重工业污染。 美国商务部周二初步裁定进口的中国铝箔存在补贴，将征收16.56-80 .97%的反补贴税。 上海期铜 涨0.7%至每吨51,090元人民币，该合约价格已升至 四年多来的高点。 伦敦金属交易所(LME)期铜徘徊在近两年半高位附近，报每吨6,466.5 0美元，下跌0.2%。该合约价格周二曾触及6,493美元，为2014年12月以来 最高。 朝鲜(北韩)周三称，正在“仔细检查”以导弹打击关岛的计划。数小 时之前，美国总统特朗普对朝鲜称，对美国构成的任何威胁都将招致“怒 火与打击”。 中国7月进出口均不及预期，令人担心全球需求是否已开始降温，而 西方各大央行却在考虑缩减大规模刺激计划。(完) (编译/审校 张荻/王颖/龚芳)