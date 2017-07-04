金属期市：上海期锌上扬，受益于中国钢铁展望强劲

路透悉尼7月4日 - 上海期锌周二小幅收高，因市场预期锌市基本面已拨云见日，受益于中国钢铁前景强劲。

中国螺纹钢期货价格处于逾三年高位。中国基础建设支出，提振了今年的螺纹钢需求，扩大钢企利润。

锌用于钢的防锈处理。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌下跌1%，至每吨2,776美元，回吐隔夜涨幅。但LME期锌自6月7日以来仍上涨逾10%。

沪锌收涨0.61%，报每吨22,940元人民币(3,375美元)。

中国财新制造业采购经理人指数(PMI)在短暂与官方PMI背离后，6月重归荣枯线50之上，新订单、产出等主要分项均获改善，价格指数也重又扩张，显示当前制造业仍具韧性。

麦格理预计今年锌供应短缺65万吨，预计到第四季锌价将突破每吨3,000美元。法国兴业银行的Robin Bhar的看法没那么乐观，他预计短缺规模为25万吨。

伦敦金属交易所(LME)注册仓库锌库存今年下降逾30%，上海期货交易所监控的仓库库存已下降近60%至不到65,000吨。

0700 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.88%至每吨5,878美元，延续上日跌势。

主力沪铜跌0.97%至每吨46,920元。(完) (编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 张若琪/张涛)