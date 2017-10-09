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金属期市：上海期锌触及九年半高点，受供应担忧提振
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2017年10月9日 / 早上6点37分 / 12 天前

金属期市：上海期锌触及九年半高点，受供应担忧提振

1 分钟阅读

路透墨尔本10月9日 - 上海期锌周一大涨4%，触及近10年高点，因供应担忧提振价格，以及市场预期全球最大金属消费市场中国的流动性改善。

中国十一长假过后，市场欢迎央行定向降准的消息。中国人民银行发布公告，为支持金融机构发展普惠金融业务，自2018年开始，凡前一年各商业银行对500万元人民币以下的微小企贷款、个体工商户、农户生产经营者及助学贷款等，贷款余额或增量占比率达到1.5%，其存款准备金率可按累进原则，在第一档基础上，下调0.5个百分点。

“整体而言，（金属）价格表现坚挺，”Marex Spectron的亚洲机构销售主管Matt France在报告中写道。

上海期交所期锌上涨4%至2008年3月以来最高点，报每吨26,935元人 民币，之后削减涨幅至上涨3.4%。

有关供应下降的担忧推高价格，因去年几家大型矿场关门令产量下降。在中国，上海期交所锌库存处于2009年初以来最低点，略低于6.5万吨。

伦敦金属交易所(LME)期锌上涨1%至每吨3,268美元。LME期锌今年以来累计上涨27%，上周曾触及3,308.75美元，为2007年8月以来最高。

LME现货锌与三个月期锌价差也呈现10年来最紧张状态，过去一个月来锌现货价数次较指标期货合约高出逾65美元。

LME期铜小涨0.1%至每吨6,675美元；上海期铜上涨1.7%至每吨52,110元人民币(7,855美元)。

财新/Markit周一联合公布，中国9月服务业采购经理人指数(PMI)自上月的52.7降至50.6，创下21个月低点。该数据或使今日金属行情受抑。

即便在中国市场重新开市之际，美国哥伦布日以及日本公共假期休市令成交偏淡。(完) (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 高琦/艾茂林)

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