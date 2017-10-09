金属期市：上海期锌触及九年半高点，因供应担忧提供支撑

路透墨尔本10月9日 - 上海期锌周一飙升4%，触及近10年最高点，因 中国市场经过一周长假后恢复交易，追赶伦敦因供应担忧带来的涨势。

上海期交所期锌上涨4%至2008年3月以来最高点，报每吨26,935元人 民币。

有关供应下降的担忧推高价格，因去年几家大型矿场关门令产量下降 。在中国，上海期交所锌库存处于2009年初以来最低点，略低于6.5万吨 。

伦敦金属交易所(LME)期锌上涨1.1%至每吨3,271美元。LME期锌今年以来累计上涨27%，上周曾触及3,308.75美元，为2007年8月以来最高。

LME现货锌与三个月期锌价差也呈现10年来最紧张状态，过去一个月来锌现货价数次较指标期货合约高出逾65美元。

LME期铜小涨0.1%至每吨6,675美元；上海期铜上涨2.1%至每吨52,350元人民币(7,868美元)。

财新/Markit周一联合公布，中国9月服务业采购经理人指数(PMI)自上月的52.7降至50.6，创下21个月低点。该数据或使今日金属行情受抑。

即便在中国市场重新开市之际，美国哥伦布日以及日本公共假期休市令成交偏淡。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 徐文焰/于春红)