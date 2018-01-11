金属期市：上海期镍涨逾1%至两个月高位，因库存紧张和生产中断担忧

路透北京1月11日 - 上海期镍价格周四上涨逾1%至两个月最高位，因围绕低库存和生产中断的担忧给市场带来支撑。

“上海期交所的电解镍库存非常紧张...因此存在迫使经纪商卖出仓位的可能性。”安泰科首席镍分析师徐爱东说道。

截至1月5日，上海可供交割的镍库存为48,920吨，一年之前则为超过90,000吨。

菲律宾一位官员周四称，该国三描礼士地区四座镍矿仍因环境原因处于关闭。日本住友商事表示，旗下一座位于马达加斯加的镍矿在热带气旋侵袭后暂停产出。

上海期交所主力期镍收高1.1%至每吨101,430元人民币(15,587.83美元)，创11月8日来最高收位。

0720GMT，伦敦金属交易所(LME)指标期镍跌0.50%至每吨12,870美元，部分逆转了周三涨势，当日该合约触及每吨13,200美元，为2015年6月以来新高。

上海期铝收高1.2%至每吨15,210元，伦敦期铝涨1%。

LME三个月期铜上涨0.1%，至每吨7,163美元，延续上日上涨0.7%的升势。沪铜主力合约上涨0.4%，至每吨55,110元人民币。

一名知情消息人士表示，中国铜陵有色旗下金冠铜业部门将自周五起停产三天，以进行维修。

秘鲁政府正在评估一项24亿美元的铁路项目，将精矿石由安地斯山区域运至太平洋海岸出口。(完) (编译 高琦/艾茂林; 审校 刘秀红/孙茉莉)