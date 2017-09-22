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金属期市：上海金属下跌，因朝鲜半岛紧张局势升级且担忧中国信贷问题
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2017年9月22日 / 凌晨2点43分 / 1 个月内

金属期市：上海金属下跌，因朝鲜半岛紧张局势升级且担忧中国信贷问题

1 分钟阅读

路透墨尔本9月22日 - 上海和伦敦金属周五联袂下跌，由于朝鲜半岛紧张局势升级，加上围绕中国债务的担忧挥之不去，促使投资者削减风险曝险。

上海金属期货下跌1%-4.5%不等，期镍跌幅最大，上海期货交易所将从周五开始上调2018年1月交割的期镍交易费。

伦敦期铅遭受沽压最大，下跌近4%；期铜跌1.2%，触及8月中旬以来的最低水平。投资者纷纷追捧金属，因预期中国需求前景具有韧性，而且中国治理环境举措可能令其供应减少。具有最严重投机泡沫的金属跌幅最大。

LME三个月期铜挫至8月16日以来最低水准，下跌1.2%报每吨6,400美元。

沪铜下跌1.5%至每吨49,640元人民币(7,543美元)。

“价格波动如此剧烈的原因并不确定，猜测是因为美国的制裁行动，以及对美国联邦公开市场委员会(FOMC)的政策决定作出滞后反应，”香港一名交易员表示。“我得说市场被搞糊涂了，而且投资者试图在市场单边走势中降低风险，这加剧了市场震荡，而流动性不断减少也放大了波幅。”

朝鲜领导人金正恩周五在一份罕见的声明中表示，朝鲜将考虑对美国采取“史上最强硬的反制举措，”对美国总统特朗普日前威胁“彻底摧毁”朝鲜的言论做出回应。

标普全球评级周四调降中国长期主权信用评级，称因强劲信贷增长提高了风险。

澳洲麦格理集团已超越高盛跻身大宗商品银行业务前三甲，该公司最近几年大幅扩张美国能源业务，而竞争对手则在削减相关业务。(完) (编译 侯雪苹/徐文焰；审校 于春红)

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