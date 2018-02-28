金属期市：上海金属期货多数下滑，受鲍威尔证词及中国数据疲弱拖累

路透北京2月28日 - 上海金属期货周三多数下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔固守缓步升息的承诺提振了美元，而中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.3，低于路透调查预估中值51.2。

经纪商Marex Spectron在报告中指出，鲍威尔在众院金融服务委员会发表的证词对美元具有支撑作用，因其表明近期市场动荡并未改变美联储未来的政策。

截至中午休息，上海期货交易所主力4月期铜跌1.3%，报每吨52,660元人民币(8,324.38美元)，2月月线料下滑1.4%。

0438GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜微跌0.1%报每吨7,014.50美元，回吐稍早涨幅。LME期铜周二跌1.3%。

美元兑一篮子货币周三处于三周高点附近，美联储主席鲍威尔之前对经济发表了乐观看法，这增强了对美联储今年将进一步升息的预期。

中国2月官方制造业PMI降至19个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要是受春节因素影响企业普遍停工减产。

上海期锌、期镍及期铅分别下跌1.2%、0.7%及1.7%，仅有期铝上扬0.2%，不过沪铝本月可能仍跌3%。

美国铝业协会(Aluminum Association)周二表示，美国商务部做出终裁，认为自中国进口的部分铝箔在美国售价低于合理价格，而且生产商获得政府补贴。(完) (编译 龚芳/张若琪 审校 于春红)