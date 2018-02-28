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亚洲
February 28, 2018 / 2:48 AM / a day ago

金属期市：上海金属期货多数下跌，受累于鲍威尔证词及中国数据疲弱

1 分钟阅读

路透北京2月28日 - 上海金属期货周三多数下跌，此前美国联邦储备 理事会(美联储/FED)主席鲍威尔固守缓步升息的承诺提振了美元，而中国 2月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.3，低于路透调查预估中值51 .2。

0208GMT，上海期货交易所主力4月期铜下滑1%，报每吨52,8 20元人民币(8,341.36美元)，2月料将以月初水平左右告终。

伦敦金属交易所(LME)3月期铜微涨0.1%，报每吨7,028美元， 周二收跌1.3%。

上海期锌、期镍及期铅分别下跌1%、0.3%及1.3%，仅有期铝上扬0.4%。

美元兑一篮子货币周三处于三周高点附近，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔之前对经济发表了乐观看法，这增强了对美联储今年将进一步升息的预期。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标--2月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.3，低于路透调查预估中值51.2，亦低于1月份的51.3。不过这是官方制造业PMI连续19个月处于扩张区间。

　 美国铝业协会(Aluminum Association)周二表示，美国商务部做出终裁，认为自中国进口的部分铝箔在美国售价低于合理价格，而且生产商获得政府补贴。(完) (编译 王琛/龚芳审校 戴素萍/高琦)

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