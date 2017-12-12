金属期市：上海金属期货大多上扬，受益于国内供应减少迹象

路透悉尼12月12日 - 上海基本金属期货周二大多上扬，因有迹象显示，与中国政府的环境治理行动相关的供应减少将导致进口需求增加。

中国2013年公布了一项“行动计划”，减少工厂造成的污染，之后又出台了进一步的政策。

中国工业和信息化部与环境保护部今年11月初联合下发通知，将开展京津冀及周边地区“2+26”城市部分工业行业2017-2018年秋冬季错峰生产工作，石家庄、唐山等部分城市在采暖季钢铁产能限产50%，以推进京津冀及周边地区秋冬季环境空气质量持续改善。

中国河北省被要求在年底前将PM2.5减少25%，并降低钢产能6,000万吨，减少4,000万吨煤炭用量。

瑞银集团(UBS)在一份行业战略文件中称，其认为中国对减少空气、土地和水污染的关注将是大宗商品的主要驱动因素。

“在我们看来，未来四周尤其重要，因为12月通常是一年中污染最严重的月份，”瑞银说。

上海期交所主力期铜上涨1.2%至每吨52,200元人民币(7,888.18美元)。

0158GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨6,641美元，上日涨1.5%。

上海期铅一度上涨2.7%至10月18日以来最高；期锌上涨1.3%至一周高点25,220元人民币。

但上海期锡逆市下跌1.1%，成交量较低。

LME注册仓库MZNSTX-TOTAL的整体锌库存减少1,700吨至199,425，为2008年11月以来最低，但注销仓单相当于总库存的18%，低于三个月前的50%。(完) (编译 许娜/汪红英；审校 徐文焰/李爽)