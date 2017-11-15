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金属期市：上海金属期货大跌，因中国工业生产降温
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2017年11月15日 / 早上7点52分 / 1 天前

金属期市：上海金属期货大跌，因中国工业生产降温

1 分钟阅读

    路透墨尔本11月15日 - 上海期镍和期锌周三追随钢价下跌，延续上一日的跌势，由于中国公布的数据显示工业生产增长和房地产销售降温，交易员削减对这些行业的曝险。
    
    上月中国经济进一步降温，工业生产、固定资产投资和零售销售等数据均不及预期，因政府继续打击债务风险和工厂污染问题。
    
    “下跌似乎是由不及预期的中国工业生产和固定资产投资数据引起的...两个数据都显示中国经济增长放缓，”澳新银行在报告中称。

    上海期交所期镍        触及6%的跌停板，从11月6日触及的一年高
点回落。上海期交所期锌        跌3%。

    其他金属也承压。上海期交所期铜        跌2.2%，期铅        下
跌2.4%。

    伦敦市场金属期货也下跌。伦敦金属交易所(LME)期镍       下跌1.
2%，上日跌幅超过5%。期锌       和期铅       下跌1%，LME期铜<CMCU
3>跌0.4%至每吨6,733美元。
    
    上海螺纹钢期货一度下跌逾4%，终场脱离低点收跌2.5%。
    
    主要谈判季节升温之际，中国大型炼铜业者周二召开一场临时会议，
重申2018年铜精矿供应不会短缺的立场。            

    忠旺美国周一称，由于未能通过美国政府审批，已取消收购美国爱励
铝业公司(Aleris Corp)的计划。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 蔡美珍/张明钧)

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