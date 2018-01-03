金属期市：中国基本金属多数下跌，但寒冷天气提振铅上涨逾1%

路透悉尼1月3日 - 多数中国基本金属周三收跌，但随着美国部分地 区将迎来更加寒冷的天气，铅上涨超过1%。

铅需求最旺盛的季节是严冬，因为寒冷天气容易使电池发生故障，而 铅主要用于生产电池。

大宗商品交易员称，有关2018年中国对进口工业金属的需求前景，呈 现出矛盾的信号，这打击了部分中国投资人业务活动，导致大宗商品全线 下跌。

财新中国2017年12月制造业PMI指数创四个月新高，得益于产出指数和新订单增长强劲。该数据提振了有关中国需求的乐观看法。

然而，高盛周二称，中国金属需求相关风险更多地偏向于上档而非下档，淡化对于政策调整带来需求大幅降温的担忧。

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.45%至每吨7,173.50美元，扩大上个交易日跌幅。

上海期交所主力期铜合约跌0.53%，报每吨54,850元人民币(8,428.74美元)。

沪铅在上海期交所金属期约中涨幅最大，上扬1.6%。沪锌下滑0.31%，LME期锌隔夜曾因供应短缺预期而升至10年高点。

天气预报称美国东部地区气温将进一步下降，扶助期铅上扬。寒冷天气可能导致汽车铅电池更换需求增加。(完) (编译 李春喜/艾茂林; 审校 张明钧/高琦)