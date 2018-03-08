金属期市：中国基本金属小跌，美国贸易关税计划的相关忧虑挥之不去

路透墨尔本3月8日 - 中国基本金属期货周四下跌，因美国贸易紧张情势的升级，盖过了2月出口数据靓丽的影响。稍早数据显示2月中国出口增速创下三年来最快。

“中国公布了贸易数据，虽然有季节性因素...需要考虑假日的影响，但出口数据仍很强劲，”Marex Spectron在一份报告中表示。

“除非下午这些金属在真实需求带动下能上升...否则我预计伦敦金属下午将迎来卖压。”

中国外交部长王毅周四表示，历史的经验教训证明，打贸易战从来都不是解决问题的正确途径。尤其在全球化的今天，选择贸易战更是抓错了药方，结果只会损人害己，中方必将做出正当和必要的反应。

中国2月出口意外飙升，表明即便与美国的贸易关系在迅速恶化，中国经济增长仍显韧性。

周三遭抛售下跌的伦敦金属交易所(LME)期铝和期锌今日维持在平盘上方，因有迹象表明美国有可能对钢铝进口关税提供一定豁免。但LME期镍下滑近2%，受到中国铁矿石价格下跌拖累。

一位白宫官员周三表示，美国总统特朗普拟就钢铝进口关税计划向加拿大和墨西哥提供为期30天的豁免，根据北美自由贸易协定(NAFTA)的谈判进展来决定是否延长。

0703GMT，LME期铜下跌0.6%至每吨6,912.50美元，上日跌0.8%。上海期货交易所期铜合约收跌1.25%，至每吨52,020元人民币。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 高琦/白云)