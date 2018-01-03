金属期市：中国金属期货价格涨跌不一，期铅受天气因素提振走高

路透悉尼1月3日 - 中国金属期货价格周三早盘涨跌不一，主力期铜 合约下滑，而期铅则涨幅居前，因美国部分地区迎来更为寒冷的天气。

冬季是铅的需求旺季，因为铅被主要用于生产电池，而冬季的严寒天 气容易导致电池故障。

商品交易员表示，有关中国2018年工业金属进口需求前景的迹象喜忧 参半，抑制了部分本地投资者的交易活动。

财新中国2017年12月制造业PMI指数创四个月新高，得益于产出指数和新订单增长强劲。该数据提振了有关中国需求的乐观看法。

然而，高盛周二称，中国金属需求相关风险更多地偏向于上档而非下档，淡化对于政策调整带来需求大幅降温的担忧。

0123GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.2%至每吨7,187.50美元，延续上日跌势。

上海期交所主力期铜合约下滑0.4%，至每吨55,920元人民币(8,615.01美元)。

沪铅在上海期交所金属期约中涨幅最大，开盘涨逾1%。沪锌涨0.6%，LME期锌隔夜曾因供应短缺预期而升至10年高点。

天气预报称美国东部地区气温将进一步下降，扶助期铅上扬。寒冷天气可能导致汽车铅电池更换需求增加。(完) (编译 徐文焰/王兴亚；审校 陈宗琦/戴素萍)