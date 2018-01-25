金属期市：伦敦与上海金属接近多年高位，因美元疲软

路透墨尔本1月25日 - 伦敦金属周四普遍上涨，期锌、期镍与期铅皆盘旋于多年高点附近，此前美国财长努钦对美元贬值表示欢迎，他的言论令美元跌至三年低点。

美元疲软使持有其他货币的买家更负担得起这些大宗商品。

美元兑其他主要货币周四下跌，欧元则持坚，等待欧洲央行政策决议。

“投资者人气依旧强劲的背景下，本周剩余时间里大宗商品价格可能会受到良好的支撑，”澳新银行在一份报告中称。

0535 GMT时，伦敦金属交易所(LME)期铜上涨0.4%至每吨7,173美元。铜价脱离了一个月低点，升向一周高位，但仍低于12月末的近期高位7,312美元。由于交易所注册仓库的库存上升，价格料将面临更大的压力。

上海期交所主力期铜上涨2%，报每吨53,810元人民币(8,508美元)。

美国总统特朗普周三表示，等待已久的基础设施重建计划将在未来10年内带来大约1.7万亿美元投资，规模高于之前宣布的水平。这可能会提振需求。

LME期锌触及10年新高，升向3,500美元一线，受到全球库存吃紧的提振。期锌之前已触及3,472.50美元的高点。LME期镍在前一日上涨近6%后再度上涨2%，而期铅则徘徊在六年高位附近。(完) (编译 张若琪/王洋; 审校 高琦/汪红英)