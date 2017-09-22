金属期市：伦敦和上海金属挫跌，受朝鲜半岛问题及中国评级忧虑拖累

路透墨尔本9月22日 - 上海和伦敦金属周五下跌，在朝鲜半岛紧张局势升温以及标普下调中国主权评级引发担忧的背景下，投资者纷纷削减曝险。

“过去几个月金属涨得很猛，超越了基本面所对应的涨幅，”澳洲国民银行分析师Amy Li说。

Amy Li表示，诸多因素的叠加导致了抛压，其中包括朝鲜半岛紧张局势升温、预期美联储的加息路径将更为激进，此外中国的信用评级担忧也有影响。

“我认为这是对过去数月里极度做多情况的一种回调。”

上海期货交易所的基本金属合约下跌1-6%不等，下跌最深的是期镍，已经出发跌停板，因上期所从周五开始上调2018年1月交割的期镍交易费。

伦敦期铅和期镍都挫低约4%。伦敦期锌和期铝双双跌逾2%。

伦敦期铜跌至8月16日以来的最低位，触及每吨6,366美元，之后削减跌幅，0740 GMT时报每吨6,409美元。

上海主力期铜下跌1.5%，收报每吨49,630元人民币(7,532美元)。

“价格波动如此剧烈的原因并不确定，猜测是因为美国的制裁行动，以及对美联储的政策决定作出滞后反应，”香港一名交易员表示。“我得说市场混乱，而且投资者试图在市场单边走势中降低风险，这加剧了市场震荡，而流动性不断减少也放大了波幅。”（完） (编译 王洋/高琦 审校 许娜/张明钧)