金属期市：伦敦多数金属价格下跌，因担心美国引爆贸易战

路透墨尔本/北京3月7日 - 伦敦金属交易所(LME)多数基本金属价格周三下跌，市场对爆发贸易战的担忧加剧。如果爆发贸易战，可能破坏全球经济增长。此前美国总统特朗普表示，将推进对进口钢和铝课征高额关税的计划。

Kingdom Futures执行长Malcolm Freeman在研究报告中称，贸易战威胁引发投机买盘，因市场预期一旦高额关税开征，将导致金属更难购买且价格更贵。但他补充称，迄今实质消费买盘尚未怎么增加。

Freeman称，”其结果将是价格大幅向下修正，直到市场进入同步走势且消费者买需重新出现。”

0507GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜下跌0.4%报每吨6,975美元，回吐上日1.4%的部分涨幅。自2月中以来，伦铜价格一直在6,850-7,250美元区间波动。”美元走软昨日帮助铜价升至7,000美元上方，但我认为担忧重现，”新加坡的一名交易员表示。

LME买卖权交易员必须在今天，也就是本月第一个周三，决定是否执行其手中期权。

截至中场休息时分，上海期交所期铜上涨0.5%报每吨52,530元人民币(8,304.22美元)。

巴西锌矿企业Nexa Resources的执行长Tito Martins周二表示，该企业预测锌需求增长将超过供应，在今年剩余时间锌价可保持在每吨3,400-3,500美元。(完) (编译 于春红/张若琪 审校 高琦/艾茂林)