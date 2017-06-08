金属期市：伦敦期铜升至一周高位，因中国贸易数据好于预期

路透墨尔本6月8日 - 伦敦期铜周四升至一周高位，此前公布的中国5月贸易数据好转，缓解对该国经济状况的担忧。

中国公布5月进出口都强于预期，尽管大宗商品价格下跌，说明即便贷款利率上升且房地产市场降温，但经济状况比预期更好。

中国未加工铜进口也较前月上升，弥补铜精矿进口下降。印尼和智利供应受到干扰，影响中国的铜精矿进口。

“当铜精矿的可得性受限时，精炼铜进口量往往会上升，因此，铜精矿供给下滑可能是智利铜矿罢工及印尼自由港铜矿供给中断的残留效应结果，”澳洲国民银行经济分析师Amy Li指出。

0456 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜攀升0.8%至每吨5,664美元；上日收盘基本持平。铜价被困在介于100日移动均值5,474与200日移动均值5,780美元的区间内。

上海期交所期铜上涨0.4%，至每吨45,190元人民币。

其他金属同样上扬，涨幅略低于1%。LME期锡昨日下跌1.9%后反弹。

英国周四举行大选，首相特雷莎梅意图通过大选来强化她在退欧谈判中的话语权，但她的权威面临危险。

日本内阁府周四公布数据显示，第一季国内生产总值(GDP)环比年率下修为增长1.0%，还不到初值的增长2.2%和分析师预估的增长2.4%的一半。

全球镍矿商面临削减成本或关闭产能的新压力，因廉价矿石大批涌入拖累价格跌至一年低位，而分析师预计回升希望不大。

亚洲股市周四早盘走势不稳，投资者警惕前美国FBI局长科米(James Comey)在国会的作证、欧洲央行政策会议以及英国大选出现令人意外的结果。(完) (编译 王丽鑫/王兴亚；审校 王洋/张若琪)