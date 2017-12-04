金属期市：伦敦期铜受中国需求支撑上涨，未受美元走高影响

路透墨尔本12月4日 - 伦敦期铜周一持坚，未受美元上涨影响，因受 到活络的中国制造业需求支撑，不过分析师称年底前下跌压力可能加剧。

“基本金属有一些进一步的盘整。就铜来说，目前没有明确方向，” Argonaut Securities分析师刘晓慧表示。

刘晓慧指出，金属需求将面临压力，因冬季建筑活动将下滑，同时又 受到北京当局控制污染措施限制。她称作多的投资人获利了结也可能增添 下行压力。 “所有这些通常的季节性因素将继续影响基本金属。这是良性盘整。因此明年或许会有一个新的开始。”

0650GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜上涨0.3%至每吨6,855.50美元，上日为上涨1.1%。铜价上周下跌2.4%，导致今年以来的涨幅削减至23%，但仍然是2010年以来的最大涨幅。

上海期交所期铜上涨1.3%至每吨53,510元人民币(8,091美元)。

财新中国11月制造业PMI指数环比小幅下滑，并创下五个月新低，其中新订单增速再度放缓，经营预期指数也跌至有纪录以来最低；但产出指数四个月来首次环比上升，出厂价格指数连续六个月扩张，让市场略感宽慰。

全球矿业巨头力拓 周一指出，中国经济未来六个月可能放缓，建筑、基础建设和汽车需求成长走弱，但其表示，仍看好中国中长期的经济表现。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和资产管理公司在11月28日止当周增加COMEX期金和期铜净多仓。

LME期铝、期锌和期铅均下跌约0.5%，周五则大涨。期镍上涨1.2%。(完) (编译 张明钧/汪红英；审校 张荻/王兴亚)