金属期市：伦敦期铜和期镍反弹，因市场企稳

路透墨尔本9月25日 - 伦敦期铜和期镍周一反弹，因市场企稳；受对中国信贷和朝鲜半岛紧张局势升级的担忧拖累，投资者在上周晚些时候削减风险。 0242GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜 涨0.4%至每吨6,484美元，周五曾跌至8月16日以来最低每吨6,366美元。沪铜 涨1%至每吨50,380元人民币(7,625美元)。 LME期镍 上涨1.3%，周五曾下跌逾5%，因上海期货交易所上调镍品种相关合约平今仓交易手续费。 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据显示，对冲基金和其 他基金公司的COMEX期金净多仓在9月19日当周从一年高位下降，期银与期 铜净多仓亦下滑。 两名行业消息人士表示，韩国部分银行已开始缩减对持有工业金属的 较小型贸易公司的信用额度，因为有关朝鲜核武与导弹计划的紧张形势升 级。 铜矿商Central Asia Metals 表示，将收购总部设在百慕大 群岛的小型铅锌矿公司Lynx Resources，交易价值4.025亿美元。 中国安徽省多个城市将制定计划限制钢厂、有色金属冶炼、水泥和火 力发电行业在今年冬季的生产，以期达到空气污染治理目标。(完) (编译 汪红英/徐文焰；审校 戴素萍/龚芳)