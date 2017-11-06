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金属期市：伦敦期铜和期镍续涨，得益于电动车相关需求前景
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2017年11月6日 / 早上7点37分 / 1 天前

金属期市：伦敦期铜和期镍续涨，得益于电动车相关需求前景

1 分钟阅读

路透墨尔本11月6日 - 伦敦期镍和期铜周一延续涨势，在上周伦敦召开一片光明的行业会议结束后，人们乐观看待电动车潜在需求。

高盛上调了对镍价的预估，但表示，由于电动车需求要从2020年起才构成题材，镍价格更有可能自近期因素获得支撑，即中国治理污染的行动。

“我们预计镍价在未来几个月将保持在高位，因宏观经济背景提供支撑，并且中国在冬季取暖期间削减山东省的镍生铁(NPI)产出，也令市场供应趋紧。”高盛报告指出。

“即使电动车潮流给镍需求带来明显的上涨可能，但我们认为需求增长要等到2020年以后才可能出现，而在那之前，目前的库存水平将足以满足需求。”

高盛把三个月镍价预估从每吨9,000美元上调至12,500美元，六个月预估从9,000美元上调至12,000美元，12个月预估从9,000美元上调至11,000美元。

0707GMT，伦敦期镍上涨1.3%报每吨12,890美元，接近上周触及的13,000美元上方两年高点。上海期镍稍早触及一年高点，上涨2.5%。

LME期铜涨0.9%至每吨6,955美元，收窄上日跌幅。铜价本季度迄今累计上涨7%，料将录得连续第六个季度上涨。

上海期铜小涨0.4%至每吨54,670元人民币。

德国经济部周一发布的数据显示，德国9月工业订单意外上升，得益于机械、汽车和其它资本财商品的需求强劲，这表明德国这个欧洲最大经济体在第三季表现稳健。 (编译 高琦/张涛；审校 张明钧/王洋)

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