金属期市：伦敦期铜回落，近期涨势已后继乏力

路透北京/墨尔本10月25日 - 伦敦期铜上日触及一周高位后，周三回落，市场人士称，近期涨势已后继乏力，走势修正时机已到。

Marex Spectron金属业务主管Matt France指出，“7,095-7,105美元的巨大卖盘，暂时让涨势失去动能，不过逢低仍有支撑。”

基本金属全线下跌，与螺纹钢及铁矿石期货跌势呼应。

0727GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.76%，报每吨6,982美元；上日上涨0.5%，且盘中触及一周高位。

主力沪铜跌1.28%，收报每吨54,590元人民币(8,220.27美元)。

主力沪铅跌2.06%，收报每吨19,025元人民币。

新华社周三公布，中共十九届一中全会选举习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正为中央政治局常委，习近平并当选为中央委员会总书记。

路透调查显示，中国2017年经济增长率料为6.8%，高于政府目标，且为七年来首次加速。目前中国政府正在设法兼顾控制债务及楼市风险，同时又不致打击经济增长。

美元接近两周高点，这给金属带来了一定阻力。有报导称，斯坦福大学经济学家泰勒可能会成为美联储下任主席人选，这带动美元上涨。

国际铜业研究组织周二称，预计2017年铜供应短缺151,000吨，2018年供应短缺104,000吨。

国际镍业研究组织称，2018年全球镍市场料连续第三年出现供不应求局面。这支撑了镍价。(完) (编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 于春红)