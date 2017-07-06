金属期市：伦敦期铜在一周低点附近企稳，因美元自高位回落

路透墨尔本7月6日 - 伦敦期铜周四在一周低点附近企稳，美元从高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令未来升息步伐前景蒙上阴影。

0255GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.1%至每吨5,845美元，周三下跌0.9%，触及6月27日以来最低位5,815美元。

上海期交所主力期铜合约跌0.8%，报每吨46,860元人民币(6,888.95美元)。

成交量极低，只有不到1,000口LME指标期铜合约换手。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的6月13-14日政策会议记录显示，决策者对通胀前景，及其可能对未来升息步幅造成何种影响的分歧加重。

美国周三警告称，如果为了阻止朝鲜(北韩)核导弹计划而必须使用武力，将会这么做。但美国同时表示，更希望针对朝鲜不顾外界劝阻而发射导弹的行为采取全球性外交行动。

据两名知情消息人士透露，中国私募股权公司金沙江资本(GSR Capital)正将目光放在收购智利Sociedad Quimica Y Minera (SQM)相当一部分股权事宜上，后者是全球最大的锂生产商之一。

一年半来马来西亚一直禁止开采铝土矿，以使矿企符合环境标准，而目前马来西亚对主要客户中国的出口再次增加，引发公众对于非法开采的愤怒。(完) (编译 艾茂林/于春红; 审校 李春喜/王洋)