金属期市：伦敦期铜在四周高位下方盘整，全球经济增长前景带来支撑

路透墨尔本10月11日 - 伦敦金属周三小跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将公布最近一次会议记录，而中国共产党即将举行十九大，在此之前交易员轧平仓位。

不过鉴于一系列经济数据较为乐观，包括日本的机械订单改善，以及国际货币基金组织(IMF)发布了令人鼓舞的全球经济增长报告，交易员和买家还是很活跃的。

“在乐观经济数据的支撑下，基本金属表现好于预期，这持续提振人气，”澳新银行在一份报告中写道。

0624GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜下跌0.4%至每吨6,736美元，上日涨1.4%，触及9月11日以来最高位6,760.50美元。

上海期货交易所期铜涨0.5%，报每吨52,360元人民币(7,961美元) 。稍早一度涨至9月8日以来最高位52,520元人民币。

以成本加保险费加运费计发货至中国的铜升水小涨2.50美元至每吨70美元，是8月3日以来最高。中国保税仓库铜升水上涨4美元至每吨70美元，为8月7日以来最高。

新加坡的一位交易员称，短期内，交易员们在平仓，“今日要公布FOMC会议记录，而且中共十九大将在10月18日开幕...我认为人们在平仓。”

国际货币基金组织(IMF)周二称，今明两年全球经济将可能保持当前的全面上行趋势，大部分地区的经济增长将抵消美国、英国和印度经济的不振表现。

日本核心机械订单在8月连续第二个月增加，轻松超越市场预期。资本支出暂露升温迹象，应该可以在本月大选前为首相安倍晋三带来鼓舞。 (完) (编译 王洋/汪红英；审校 杜明霞/于春红)