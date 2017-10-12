金属期市：伦敦期铜小升至逾一个月高点，受中国需求支撑

路透墨尔本10月12日 - 伦敦期铜周四小升至逾一个月高位，受中国的强劲需求以及美元走软支撑。

在美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月政策会议的记录公布后，美元指数跌至两周低点。

国际货币基金组织(IMF)本周表示，全球经济全面性成长势头今年及明年料将持续，这为工业金属需求带来乐观前景。

0639 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜涨0.5%至每吨6,838.50美元，守住了上日的温和涨幅，期铜稍早曾触及9月8日以来的最高位6,850美元，而且正在升向9月5日触及的三年高点6,970美元。

交易员称，中国需求强劲为铜进口打开了“套利窗口”。上海保税区铜升水CU-BMPBW-SHMET本周攀升9美元至74美元，创下逾两个月来的最高。

沪铜涨2.1%至每吨53,310元人民币(8,089美元)，此前一度高见53,340元人民币，接近上月触及的53,750元人民币上方的四年半高点。

美联储周三公布的9月19-20日政策会议记录显示，决策者对通胀加速上升的前景，以及在通胀停滞情况下放缓升息步伐进行了深入的讨论。

沪镍涨3%；LME期镍涨1.3%.

LME期铅跌0.9%，因供应可能增加，此前一家中国冶炼厂称已重启生产。一位新加坡的交易员还称，中国假期过后，对铅的询价已经枯竭。(完) (编译 汪红英/侯雪苹；审校 张若琪/孙茉莉)