金属期市：伦敦期铜小涨脱离一个月低点，美元走弱提振基本金属

路透墨尔本11月10日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅脱离一个月低点，美元全线走弱，提振了基本金属，但期铜本周仍恐将录得跌幅。

0212GMT，LME期铜上涨0.1%，至每吨6,816.50美元，上日伦铜小跌，曾触及10月11日以来低点6,761.50美元。上海期交所期铜持平，报每吨53,490元人民币(8,058美元)。

LME期铜未平仓合约MCU-OI-TOT已跌落320,000口，来到5月以来最低位，接近一年来低点。

美元兑一篮子货币周四跌至六日低点，因投资者对共和党的税改计划感到担忧。税改计划可能推迟下调公司税。

路透短观调查周五显示，日本11月制造业者信心从上月的十年高位下降，但仍然强劲，凸显经济持续扩张。

武装分裂分子已占领印尼巴布亚省的五个村庄，可能导致美国自由港麦克默伦铜金矿公司旗下大型Grasberg铜矿的运营被中断。该铜矿今年已因劳资争端以及运营权之争而受到打击。

LME期铅有望成为唯一录得周线涨幅的基本金属，本周以来已上涨3.1%，并一度创下10月17日以来最高每吨2,542美元。LME铅库存已降至15万吨下方的近两年最低。

据国际铅锌研究小组(ILZSG)称，全球今年的精炼铅需求将比供应高出12.5万吨，2018年供应缺口料为4.5万吨。(完) (编译 蔡美珍/汪红英；审校 王洋/王兴亚)