金属期市：伦敦期铜小涨，市场进入假期淡静交投模式

路透马尼拉10月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周一在淡静交投中小升，头号金属消费国--中国因本周适逢国庆假期而缺席市场。

中国9月官方制造业PMI超预期反弹，创下逾五年高点；并且中国央行周六决定对普惠金融实施定向降准政策，以刺激信贷。这都提振了投资者人气。

0631 GMT，伦铜期铜上涨0.4%，报每吨6,509美元。伦铜在7-9月期间总计上涨9.2%，为连续第五个季度录得季线涨幅。

“在我们等待欧洲开盘以衡量市场状况之际，今日以来市场更像是在回补上周五建立的空仓，而非建立多仓，”Marex Spectron的国际销售负责人Matt France在一份报告中说。

中国周六公布的数据显示，9月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至52.4，创2012年4月以来最高，因制造企业利用需求强劲和价格处于高位之机提高产量。在中共十九大即将召开之际，该数据缓解了对中国经济放缓的担忧。

中国央行周六决定对普惠金融实施定向降准政策，对于普惠金融贷款余额或增量占比达1.5%的商业银行，可降准0.5个百分点；占比达到10%的银行，可在第一档基础上再下调1个百分点。这一措施将从2018年起实施。

西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周日表示，有可能单方面宣布该地区脱离西班牙独立，此前警方使用警棍和橡皮子弹，意图中断这场被政府禁止的公投行动。加泰罗尼亚当局称90%的投票民众赞成脱离西班牙。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司印尼子公司可以继续出口铜精矿，即便围绕该公司对Grasberg矿运营许可的磋商本月无法解决。

日本央行周一公布的短观调查报告显示，第三季日本大型制造业者信心创10年来最高，表明得益于强劲的全球需求，日本的经济复苏或许正在积聚动能。 (完) (编译 高琦/汪红英；审校 王兴亚/于春红)