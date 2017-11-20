金属期市：伦敦期铜持稳，受中国房价总体稳定消息支撑

路透墨尔本11月20日 - 在美元微升之际，伦敦期铜周一持稳，此前一份报告显示中国10月楼市维持稳定，为铜价提供支撑。

路透根据中国国家统计局周六公布数据测算，今年10月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升5.4%，低于上月的6.3%。从环比看，10月新建住宅销售价格较上月上涨0.3%，连涨30个月，9月环比涨幅为0.2%。

“我们认为中国楼市的基本面仍然稳健，”券商Argonaut在一份报告中称。

“这确立我们的看法，即大宗商品价格在中国冬天淡季的跌势将是短暂的。我们建议逢低买进。”

0700GMT，伦敦期铜报每吨6,765.50美元，下滑0.2%，部分回吐上个交易日录得的0.6%涨幅。期铜在6,713-6,715美元附近寻获支撑，该水准在上周触及的一个月低点左右。

上海期铜收平，报每吨52,950元人民币。

伦敦期镍下跌0.6%，削减上周五录得的1.8%涨幅，并跌向一个月低点。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布，对冲基金和其他基金经理最近一周减持铜期货和期权净多仓至7月以来最低。

上海期铝跌2.1%，突破200日移动均线，技术图显示走势恶化，预示进一步走低。（完） (编译 蔡美珍/高琦 审校 于春红)