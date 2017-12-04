金属期市：伦敦期铜摆脱美元上涨影响而持坚，中国需求提供支撑

路透墨尔本12月4日 - 伦铜周一持坚，无视于美元上涨，中国制造业的强劲需求提供支撑。

0228GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜涨0.1%至每吨6,841美元，上日涨1.1%。上周铜价下跌2.4%，使全年涨幅收窄至23%，但仍为2010年以来最大。

沪铜涨1%至每吨53,360元人民币(8,066美元)。

财新中国11月制造业PMI指数环比小幅下滑，并创下五个月新低，其中新订单增速再度放缓，经营预期指数也跌至有纪录以来最低；但产出指数四个月来首次环比上升，出厂价格指数连续六个月扩张，让市场略感宽慰。

力拓周一结束数月来的揣测，任命Simon Thompson为下任董事长，取代在任职九年后将辞职的Jan du Plessi。

力拓并指出中国未来六个月可能放缓，建筑、基础建设和汽车需求成长走弱，但其表示，仍看好中国中长期的经济表现。

中国工商银行周日表示，其无意为备受争议的165亿澳元澳洲煤矿进行融资。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和资产管理公司在11月28日止当周增加COMEX期金和期铜净多仓。

LME期铝、期锌和期铅全都下跌约0.5%，缩减周五劲升的涨幅。(完) (编译 王灿/戴素萍 审校 龚芳/艾茂林)