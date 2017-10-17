金属期市：伦敦期铜由三年高点下滑，受美元走强影响

路透悉尼10月17日 - 伦敦期铜周二由三年高点下滑，美元走强激发获利了结卖盘，但市场对中国经济前景的乐观信心回升，为铜价提供支撑。

渣打一篇报告指出，若本周中共十九大公布的政策，将延续工业改革，以保护环境，则金属价格有可能获得更多支撑。

“若政策高层暗示，积极落实工业的环保规范及季节性减少污染政策，将是未来五年的常态，这对金属价格将是利多的发展。”

中共十九大将于周三开始。

0700 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.7至每吨7,083美元；周一上涨3.7%，创八个月来最大单日涨幅，且盘中触及7,177美元，为2014年7月以来最高。

上海期交所期铜上扬1.9%至每吨55,120元人民币(8,332美元)，稍早触及2013年2月以来最高位55,910元。

一行业网站周一称，中国或从明年起禁止进口废铜。

交易员指出有来自生产商和商品交易顾问基金(CTAs)的卖盘。

最近公布的数据显示，中国生产商利润和铜进口有所上升，尽管受中国楼市降温和政府应对债务风险等因素影响，中国第三季经济增幅料将从上季的6.9%降至6.8%。

力拓 将2017年铜矿产量预估从50万-55万吨下调至46万-48万吨，原因是智力埃斯孔迪达铜矿增产计划推迟。

上海期交所期锌下滑1%，但仍接近九年半高位，该期货价格10月9日在26,630元人民币见顶。伦敦金属交易所(LME)期锌也距离10年高位3,308.75美元不远。

LME锌库存自10月5日以来已增约2万吨，至7月中以来最高水平。(完) (编译 蔡美珍/王洋; 审校 孙茉莉/高琦)