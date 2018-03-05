金属期市：伦敦期铜脱离两周低点，受中国乐观经济前景提振

路透墨尔本3月5日 - 伦敦期铜周一脱离两周低点，因市场关注焦点 转向中国人大会议传出的有关经济成长及改革进程的乐观言论。

0202GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.5%报每吨6,9 30美元，上周五下跌0.4%。第二季通常是旺季，届时制造业需求将会增强 ，预计铜价将会上涨。期铜周四触及2月13日以来最低水准6,858.50美元 。

上海期交所期铜跌0.2%报每吨52,140元人民币(8,237美元) 。

今年春季中国解除限产举措时，冬季治污期间关闭炼厂的中国部分铝生产商可能不会恢复运作，因为国有企业计划增加新产能有可能造成供过于求，压低价格。

LME铝价差显示，到年中时中国更多产能料将投产，届时供应紧俏状态将得到缓解，不过现货与近月合约价差暗示供应压力沉重。

中国十三届全国人大一次会议周一开幕，国家发改委在报告中指出，今年必须做出重大努力来保持对外贸易稳定并有所提升。

中国总理李克强在为人代会准备的讲稿中表示，中国今年经济增长目标在6.5%左右，与2017年相同。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，2月27日止当周，对冲基金和基金经理调降COMEX金和铜净多仓。

刚果民主共和国矿业部长称，该国总统周二将会见矿企代表，讨论矿业法修正问题。修订矿业法将提高税费和权利金。(完) (编译 张涛/李爽 审校 戴素萍/艾茂林)