金属期市：伦敦期铜脱离两周低点，美元走贬带来支撑

路透墨尔本1月10日 - 伦敦期铜周三脱离了上日触及的两周低点，因 美元走贬，且世界银行对全球经济增长发表了乐观的预测。

渣打银行表示，由于投资者目前持有净多仓、第一季通常过剩以及春 节前可能平仓，投资者应等到第一季末段再买进金属，尤其是锌与铜。

“我们认为短期内建立新多仓的风险/回报有限，”渣打银行在一份 报告中表示。

0541 GMT，伦敦金属交易所(LME)微涨0.3%至每吨7,121美元，收复了上日失地。上日该合约一度触及12月22日以来的最低位7,086美元。

上海期交所期铜涨0.2%至每吨54,900元人民币(8,418美元)，在100天移动均线每吨53,180元人民币处获得支撑。

上海期交所期镍升至近两个月最高位每吨100,900元人民币。一位交易员称，他预计中国将2018年进口关税从去年的1%上调至2%后，镍进口量将进一步下降。

2017年前11个月，中国精炼镍进口量下滑43.7%至不到20万吨。

世界银行周二表示，全球经济2018年料将增长3.1%，增幅略高于去年的3%，且是自2008年大衰退以来首次接近甚至完全发挥出全部增长潜力。

中国12月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨4.9%，为去年11月同比上涨3.3%以来最低，因政府治理冬季雾霾的举措削弱了工厂对原材料的需求，表明中国经济已开始放缓。

美国铝产品生产商周二针对中国进口铝材寻求新的贸易保护，指控中国忠旺及其关联公司通过越南出口铝产品，逃避美国反倾销和反补贴税。

中国汽车生产商面临至少二十年来销售增长最低迷的一年，可能会削弱金属需求。(完) (编译 张涛/汪红英；审校 张明钧/王洋)