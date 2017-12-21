金属期市：伦敦期铜自近两个月高位回落，因投资者了结获利

路透墨尔本12月21日 - 伦敦期铜周四自上日所及近两个月高位下滑 ，因投资者年末了结获利，但美元走软以及中国需求前景旺盛构成支撑。

0154GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜下滑0.2%报每吨7033.50 美元，交易员趁铜价周三跳涨至近两个月高位7070.50美元了结获利。周 三铜价收升1.5%。

LME所有主要合约未平仓合约本周下降，反映了交易员在年底前结清 仓位，表明空头回补扶助铜价本周涨回7,000美元上方。

上海期货交易所主力期铜合约上涨1%至每吨54,180元人民币(8,263美元)。未平仓合约亦下滑。

美国共和党控制的众议院周三最终通过了美国30年来最大规模的税改议案，将这项规模达1.5万亿(兆)美元的议案提交总统特朗普以待签署。

美元兑日圆周四维持在一周高点附近，受美国公债收益率(殖利率)上升支持，在日本央行公布政策决定以及该央行总裁黑田东彦召开记者会之前，该汇率波动有限。

智利矿商Antofagasta Plc周三表示，已和Centinela矿脉工会劳工达成新的薪资协议，解除了罢工的风险。

陷入困境的大宗商品贸易商来宝集团周四表示，已经取得债权人的豁免，一笔贷款的合约将展延至明年5月，让该公司有更多时间进行债务重整协商。(完) (编译 李爽/张明钧; 审校 王丽鑫/戴素萍)