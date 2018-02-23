金属期市：伦敦期铜走低且周线料小跌，但需求前景亮丽

路透墨尔本2月23日 - 伦敦期铜周五下跌，且周线可能小跌，因美元升值，但由于全球经济增长良好，因此需求前景看来亮丽。

中国市场周四结束春节假期恢复交易，交投缓慢回升，消费方在未来几周料将重回市场，以赶在第二季需求旺季前囤货。

“我们没有见到中国消费方在这些水准定价...许多中国客户仍在放假，”一位交易员表示。

0708GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.2%至每吨7,150美元，上日小涨。上海期交所期铜合约上扬1.6%至每吨53,590元人民币(8,434美元)。

美元兑日圆和其他主要货币周五小幅上涨，缩减稍早的跌幅，因在对美国货币政策看法迅速变化的情况下，全球投资者谨慎回归风险资产。

中国2018年1月的金属废料进口量较上年同期大降25.1%至2016年2月以来低点，其它各类废品进口也都减少。

金属废料通常包括废铜、废钢和废铝。1月废铜进口为20万吨，较上年同期下降27.5%。这支撑了铜价前景。

上周美国初请失业金人数接近45年低点，显示2月就业增长强劲，经济势头稳健。

俄铝周五公布第四季核心利润跳增42%，几近符合预期，归功于铝价上涨。公司并预计今年全球铝需求增长5%，导致市场缺口扩大至逾200万吨。

LME期铝小涨0.3%，但年初迄今价格跌约4%，因随着中国冬季治污措施将于下月解除，工厂加大生产。

国际镍业研究组织称，12月全球镍市供应短缺降至1.24万吨，但去年全年供应短缺增至10.34万吨。

LME期镍跌0.5%，上海期镍大涨2%，走势较为波动。(完) (编译 戴素萍/艾茂林; 审校 蔡美珍/高琦)