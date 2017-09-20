金属期市：伦敦期铝创出五年高位，因预期中国冬季减产

路透墨尔本9月20日 - 伦敦期铝周三触及五年高点，因预计中国冬季减产提早开始，并将很快削减可用金属铝库存。

“对铝来说，这波(涨势)明显和中国冬季减产有关，”Argonaut Securities分析师刘晓慧说。

中国政府在强力抗霾的背景下，已下令让28个城市的钢铁和铝厂商在冬季月份减产。有报导称，根据环境保护部和国家发改委等监管部门下达的指令，28个城市的冶炼商还必须将铝和氧化铝产能削减逾30%。

“为了使减产受到那种(程度的)影响，你必须现在就开始行动。我们可能会看到价格进一步走高。但人们不应把涨价当作可持续性的，一旦减产措施被解除，生产会重启，价格将再度下跌，”她补充称。

截至0706GMT，伦敦金属交易所(LME)期铝涨2%，报每吨2,167美元。此前一度触及2012年9月以来最高水位2,182.50美元，上日曾上涨1.9%。

沪铝收涨3.4%。

上月中国铝产量降至2016年4月以来的最低水平264万吨。

沪铅大涨3.3%至2016年12月来最高水位，因中国供应缩减。

中国保税区的LME期铅升水增长10美元，至170-190美元，因国内供应趋紧。8月初以来对中国的铅出口持续获利。

LME期铜攀升0.3至6,558美元。沪铜小涨0.2%至50,810元人民币(7,730美元)。

国际镍业研究组织(INSG)周三公布的数据显示，7月全球镍市场供应缺口扩大，因主要不锈钢生产国--中国的需求大增。

投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策会议结果。(完) (编译 艾茂林/王琛；审校 于春红)