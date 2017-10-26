金属期市：伦敦期铝触及逾五年高位，因预计中国冬季限产将令供应下降

路透墨尔本10月26日 - 伦敦期铝周四飙升至五年多来最高位，因预期中国铝厂商削减冬季产量将导致供应下降。 0155 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铝报每吨2,204美元。期铝一度升破2,200美元，涨至2012年3月以来最高水位2,211美元。 上海期铝 触及一周多最高位16,555元人民币(2,496美元)，但仍远低于上月所及的近八年高位17,345元人民币。 交易员称，LME期铝上扬是由于美元走软，技术面利多以及期权仓位 变化。 “几个星期过后，铝价似乎在2,125-15区间寻获稳固底部，如果成功 升穿2,175美元，则可能再涨向2,200美元，”经纪商Marex Spectron隔夜 在一份报告中写道。 其他金属也受到支撑，LME期锌 和期镍 分别涨0.7%和0 .2%。LME期铜 在7,000美元关口上方持稳，距离本月稍早所及三年 高位7,177美元不远。 沪锌 涨1.5%，但沪镍 下滑0.6%。上海螺纹钢期货<S RBcv1>跌2%，可今日稍晚可能拖累镍价和锌价。 海德鲁(Norsk Hydro)周三表示，中国减产带来了正面人气，可能令2 018年铝市趋紧。(完) (编译 王琛/李爽 审校 高琦/张荻)