金属期市：伦敦期锌下滑，因隔夜价格触及逾10年高位后出现获利卖压

路透悉尼1月5日 - 伦敦期锌周五下滑，因部分投资者在隔夜期锌价格受供应疑虑推动触及逾10年高点后了结获利。沪锌则走坚。

周四发布的数据显示，伦敦金属交易所(LME)仓库的锌库存MZN-STOCKS下降250吨至2008年底以来最低，较10月峰值减少三分之一。

商品交易员和分析师表示，在老旧矿山关闭和中国采取措施减少工业污染的同时，对新的锌矿投资不足，令人预期未来数月的锌供应量将持续不足。

国际铅锌研究小组(ILZSG)最新数据显示，去年10月，全球锌市供应缺口从9月修正后的35,900吨扩大至36,900吨。

0120GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期锌跌0.17%至每吨3,356美元。该合约周四曾涨至3,364美元，为2007年8月以来最高。

上海期交所主力期锌涨0.7%至每吨25,590元人民币(3,949.07美元)。该合约稍早触及11月1日以来最高位每吨26,140元人民币。

欧元兑美元周五在三年高位附近徘徊，投资者风险偏好改善给日圆带来压力。

LME期铜小涨0.2%至每吨7,203美元，期铝持平在2,250美元，期镍跌至12,625美元。(完) (编译 徐文焰/王颖；审校 杜明霞/戴素萍)