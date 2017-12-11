金属期市：伦敦期锌价格上涨，因中国供应微幅下降

路透墨尔本12月11日 - 伦敦金属价格周一早盘上扬，追随炼钢材料 的涨势，锌价亦受提振，因中国治污行动抑制了供应的增长。

伦敦金属交易所(LME)期锌上涨1%，回升至100日移动均线(DM A)支撑位上方。

研究机构安泰科(Antaike)称，中国11月锌产量按年下降1.1%至42.3 万吨。安泰科预计，2017年的产量将按年下降6万-8万吨。

0139 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜上涨0.4%至每吨6,602美元；上日收盘持平，周线下跌近4%。期铜今年至今上扬19%，与铝、锌和铅的涨势一致。

上海期交所期铜涨0.4%至每吨51,720元人民币(7,817美元)。上海螺纹钢上涨2.7%，大连铁矿石跳升4%。

美国11月就业岗位急增，反应美国经济表现强劲，尽管薪资增长仍然温和，但分析师称，目前的经济状况无需总统特朗普提议的财政刺激举措的提振。

中国11月进、出口同比增速双双回升，远超市场预期，显示世界经济的回暖对中国外贸产生明显提振作用。

中国国家统计局周六公布的11月CPI和PPI同比涨幅双双低于预期，其明显回落的走势，以及创出四个月新低的PPI升幅，让市场对前期因环保限产等诸多因素推升的物价上涨担忧暂时解除，并预计12月CPI涨幅保持平稳，PPI则回落会更明显。

纽约商品期货交易所(COMEX)的数据显示，投机客在最近一周削减COMEX铜期货和期权多头仓位大约三分之一，至54,881口。(完) (编译 王琛/王兴亚；审校 戴素萍/白云)