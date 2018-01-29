金属期市：伦敦期锌扩大升势，因供应趋紧且美元走软

路透墨尔本1月29日 - 伦敦期锌周一涨近3%，至逾10年高位，因美元疲软触发买盘，市场押注全球供应趋紧将提振价格进一步上涨。

澳新银行在报告中称，“中国本周将要公布的制造业数据应为大宗商品市场奠定基调。如果PMI数据再度强劲，应可打消关于中国春节临近需求放缓的忧虑。”

0500GMT时，伦敦金属交易所(LME)期锌涨2.3%报每吨3,558美元，稍早触及2007年中期以来最高位3,584美元，上海期锌一度涨近4%，最新升幅为3.4%。

过去10年经济不景气时期锌矿投资不足，导致锌供应短缺。LME锌库存锐减至18万吨下方，其中可供市场的库存则不到10万吨，为2008年以来的最低。中国方面，上周交易所库存有所增加，但也接近10年低点。

伦敦期铅和期镍跟随期锌涨势，分别上涨1.6%和2.5%。

LME期铜涨0.9%至每吨7,145美元，扳回上个交易日的跌幅。沪铜小涨0.1%至每吨53,640元人民币(8,481美元)。

美元周一从低位回升，但难以从连续六周的跌势中抽身，受累于收益率优势蒸发、以及对于华盛顿强势美元承诺的怀疑。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截至1月23日止当周，对冲基金和基金经理削减纽约商品期货交易所(COMEX)期铜净多仓。

智利国营铜业公司(Codelco)周六称，已和Andina铜矿的劳工达成协议。在预料将是劳资协商不断的一年里，该公司正设法与一些工会达成预先协议。(完) (编译 于春红/张若琪 审校 郑茵/许娜)