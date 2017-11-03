金属期市：伦敦期镍上涨，周线有望录得近10%的涨幅

路透北京11月3日 - 伦敦期镍价格周五再度上涨，本周周线有望录得近10%的涨幅，且年初至今有望上涨27%，因外界预期电动汽车电池需求看涨。

金属行业在伦敦举行年度会议之际，电动汽车成长题材带来的乐观人气，推动伦敦金属交易所(LME)三个月期镍自周一来累计上涨逾1,100美元，周二和周三则录得逾三年来的最大两日涨幅，此后在周四下跌1.4%。

“虽然我们认同潜力很大，但也怀疑市场涨幅已经过大，短期内可能回落，”澳新银行分析师Daniel Hynes周五在报告中写道。

0723GMT，伦敦金属交易所(LME)期镍涨0.6%，报每吨12,685美元。该合约周三曾触及逾两年高位13,030美元。

上海期镍从盘初跌势反弹，收高0.3%至每吨101,320元人民币，创下2015年6月以来最高收盘价。

跨国矿商必和必拓表示，旗下澳洲Nickel West正开出合理价格待售。

伦敦期铜小升0.1%，上交易日收盘几无变动，沪铜则收高0.3%。

伦敦期铝涨0.1%，下周可能再度聚焦中国冶炼厂即将减产。沪铝收低0.1%。

伦敦期锌下跌0.5%，沪锌收跌0.1%；伦敦期铅上涨0.4%，但沪铅收低0.5%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 刘秀红/白云)