FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
金属期市：伦敦期镍下跌逾2%，创9月来最大单日跌幅
频道
专题
焦点：特朗普抵达越南出席APEC会议 将提出亚太地区新愿景
特朗普亚洲行
焦点：特朗普抵达越南出席APEC会议 将提出亚太地区新愿景
中国华信能源将与俄油研究在海南建设石化工厂的可行性
中国财经
中国华信能源将与俄油研究在海南建设石化工厂的可行性
焦点：中国新股发行审核从严将常态化 再融资料相应获得更多倾斜
深度分析
焦点：中国新股发行审核从严将常态化 再融资料相应获得更多倾斜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月9日 / 凌晨5点52分 / 1 天前

金属期市：伦敦期镍下跌逾2%，创9月来最大单日跌幅

1 分钟阅读

    路透墨尔本11月9日 - 伦敦期镍周四下跌逾2%，至10月以来最低水平，因为驱动上周涨势的电动车潜在需求的预期逐渐消退。

    摩根士丹利在报告中称，期镍市场忽略了印尼和菲律宾政策形势带来的下行风险，而是关注电动车电池相关的潜在镍需求。

    “我们没有听到什么促使观点转变的消息，我们认为生产硫酸镍的挑战性和成本并不是很高，预计镍价近期面临下行风险，”该行称。

    该行预计到2025年，电动车行业的年度镍需求将增至30万吨。

    伦敦期镍       下跌2.4%，创9月以来最大单日跌幅；上海期镍<SNI
cv1>跌2.3%。
    
    根据研究机构安泰科，2018年全球镍需求将连续第三年超过供应。
    
    0448GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜       下跌0.4%报每吨6,824.5
0美元，抹去上日的温和涨幅。周三上涨之前，伦铜一度跌至10月11日以
来最低水平每吨6,780美元。

    上海期铜        下滑0.5%至每吨53,530元人民币。
    
    上海期铝        跌2.6%，触及8月初以来最低点，市场猜测中国治
理污染也将打击铝产品生产商并抑制需求。
    
    路透调查显示，在电动车发展热潮及中国治理空气污染行动的推动下
，工业金属价格大涨，但这波升势看起来开始走过头了，明年修正的可能
性升高。            (完) (编译 王灿/王兴亚；审校 杜明霞/王颖)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below