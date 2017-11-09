金属期市：伦敦期镍下跌逾2%，创9月来最大单日跌幅

路透墨尔本11月9日 - 伦敦期镍周四下跌逾2%，至10月以来最低水平，因为驱动上周涨势的电动车潜在需求的预期逐渐消退。 摩根士丹利在报告中称，期镍市场忽略了印尼和菲律宾政策形势带来的下行风险，而是关注电动车电池相关的潜在镍需求。 “我们没有听到什么促使观点转变的消息，我们认为生产硫酸镍的挑战性和成本并不是很高，预计镍价近期面临下行风险，”该行称。 该行预计到2025年，电动车行业的年度镍需求将增至30万吨。 伦敦期镍 下跌2.4%，创9月以来最大单日跌幅；上海期镍<SNI cv1>跌2.3%。 根据研究机构安泰科，2018年全球镍需求将连续第三年超过供应。 0448GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜 下跌0.4%报每吨6,824.5 0美元，抹去上日的温和涨幅。周三上涨之前，伦铜一度跌至10月11日以 来最低水平每吨6,780美元。 上海期铜 下滑0.5%至每吨53,530元人民币。 上海期铝 跌2.6%，触及8月初以来最低点，市场猜测中国治 理污染也将打击铝产品生产商并抑制需求。 路透调查显示，在电动车发展热潮及中国治理空气污染行动的推动下 ，工业金属价格大涨，但这波升势看起来开始走过头了，明年修正的可能 性升高。 (完) (编译 王灿/王兴亚；审校 杜明霞/王颖)