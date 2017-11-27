金属期市：伦敦期镍引领金属跌势，因投资者减持风险资产

路透墨尔本11月27日 - 伦敦期镍周一引领金属市场跌势；中国政府加大对影子银行等高风险融资打击力度之际，投资者减持风险资产。

中国发改委上周五称，在政府担心基建支出迅速增长导致债务激增之际，中国将控制铁路项目投资。

“今天的卖盘也可能是对美国采购经理人指数(PMI)不及预期的反应，亚洲股市均小幅走低，而且一些基金/券商将开始在本月底结算账目，”Kingdom Futures在报告中称。

“年底前波动可能加剧，因流动性进一步下滑...在2月中旬中国农历年之前，市场恐难见到确切的方向。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍大跌2.5%至每吨11,730美元；沪镍下跌1%，这个波动最剧烈的金属亦受到供应增加的预期打击。

LME期铜一度触及一个月高点每吨7,024美元，0708GMT反转下跌1%至每吨6,934美元；沪铜下跌0.4%至每吨53,900元人民币。

周五公布数据显示，美国11月MARKIT综合PMI初值为54.6，上月终值为55.2。

中国国家统计局周一公布，10月规模以上工业企业实现利润总额7,454.1亿元人民币，同比增长25.1%，增速比9月放缓2.6个百分点。

必和必拓在智利的Escondida铜矿工会称，工会工人周五结束长达24小时的罢工，但下周可能因公司裁员计划而再次罢工。

Southern Copper Corp在秘鲁的两个最大工会工人周三称，他们已经开始无限期罢工，要求公平分享矿业利润，但公司称，罢工并未影响到运作。(完) (编译 王灿/张明钧; 审校 于春红)