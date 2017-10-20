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金属期市：伦敦期镍触及六周高位，因投资者预期供应缺口扩大
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2017年10月20日 / 下午5点23分 / 4 天前

金属期市：伦敦期镍触及六周高位，因投资者预期供应缺口扩大

1 分钟阅读

路透伦敦10月20日 - 伦敦期镍周五跳升至六周高位，受助于预期未来供应缺口将扩大，期铜上涨，因对中国需求将增长感到乐观。

8月全球镍市供应缺口达至6,700吨，较上月扩大，因巴西淡水河谷上季镍产量同比下降4.3%。

镍价上涨，更多的是因为供应不足的预期，而非生产成本上升，BMO Capital Markets商品研究部份主管Colin Hamilton说。

“镍价根据中国含镍生铁的生产成本设定，但我们看到的镍价变动，可能不是受这一因素影响，”他说。

铜价上涨，受助于对中国经济成长放缓的担忧减退。投资者认为，市场对周四中国央行行长对资产泡沫的警告反应过度。

“中国工业环境总体非常良好，”Hamilton说。

中国9月规模以上工业增加值同比实际增长6.6%，高于预期，1-9月固定资产投资同比增长7.5%，路透调查中值为7.7%。

三个月期镍收平在每吨11,735美元，盘中稍早触及9月8日以来最高12,165美元。本周周线上涨近0.5%，连续第四周上涨。

期铜收低0.2%，报6,952美元，本周开局曾升穿7,000美元，为2014年9月来首次。

期锌收低0.5%，报3,100美元。期铝收跌0.8%，报2,136美元。期铅收跌0.2%，报2,465美元。期锡下跌1.4%，报19,575美元，稍早触及两个月低位。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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