金属期市：伦敦金属上涨，受强劲的中国11月贸易数据提振

路透墨尔本12月11日 - 伦敦金属价格周一小幅上扬，因中国之前公布的贸易数据表现强劲；锌价反弹，因中国治污行动抑制了供应的增长。

中国上月出口和进口增速意外回升，这对于中国经济而言是令人鼓舞的迹象，不过分析师预计，受政府控制金融风险及治理污染行动影响，增长将继续放缓。

中国当局上月公布针对金融行业的新监管措施，打压高风险贷款，并叫停一些导致地方债务增加的有问题的基建项目。

“基本金属价格...从中国贸易数据寻获一些支撑。然而，涨势温和，在进入年底之际投资者维持审慎心态。”澳新银行在一份报告中指出。

伦敦金属交易所(LME)期锌上涨1%，受锌矿供应渐减的疑虑推动，回升至100日移动均线(DMA)支撑位上方。

研究机构安泰科(Antaike)称，中国11月锌产量按年下降1.1%至42.3万吨。安泰科预计，2017年的产量将按年下降6万-8万吨。

0442 GMT，LME期铜削减稍早部分涨幅，报每吨6,577美元；上日收盘持平，上周周线下跌近4%。期铜今年至今上扬19%，与铝、锌和铅的涨势一致。

上海期交所期铜报每吨51,490元人民币(7,783美元)。上海螺纹钢涨幅缩减至1.5%；大连铁矿石涨幅从4%缩减至1.4%。

美国11月就业岗位急增，反应美国经济表现强劲，尽管薪资增长仍然温和，但分析师称，目前的经济状况无需总统特朗普提议的财政刺激举措的提振。

中国国家统计局周六公布的11月CPI和PPI同比涨幅双双低于预期，其明显回落的走势，以及创出四个月新低的PPI升幅，让市场对前期因环保限产等诸多因素推升的物价上涨担忧暂时解除，并预计12月CPI涨幅保持平稳，PPI则回落会更明显。

纽约商品期货交易所(COMEX)的数据显示，投机客在最近一周削减COMEX铜期货和期权多头仓位大约三分之一，至54,881口。(完) (编译/审校 汪红英/张若琪/许娜)