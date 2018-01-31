金属期市：伦敦金属价格得益于美元下滑小涨，关注美联储政策声明

路透墨尔本1月31日 - 伦敦金属未理会周二略弱于预期的中国制造业 数据，受美元走软推动小幅上涨，但在美国联邦储备理事会(美联储/FED) 为期两日政策会议的结果出炉之前，走势还很难说。

美元指数周三小幅下滑后金属价格走强。

渣打银行称，鉴于“宏观环境更为有利--美元走软以及我们对全球经 济增长的预期”，该行已上调了部分金属价格的预估，包括对今年铜价预 估上调每吨550美元至7,150美元。

0527GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜在淡静交投中上涨0.6%至每吨7,090美元。前一交易日跌0.5%，并触及近一周低点每吨6,994美元。上海期货交易所主力期铜合约下跌0.5%，至每吨52,980元人民币。

套利交易方面，有交易商称，即便考虑到当前进口价差有利于将铜运至中国，交易商仍保持谨慎，因为他们不愿在中国春节期间持有库存。春节假期自2月15日开始。

中国1月官方制造业PMI表现不及预期，从51.6跌至51.3，降至八个月低点，扩张步伐放缓，这主要受部分行业进入生产淡季影响，非制造业则受益于服务业升温，升至四个月高位，整体看来，当前经济运行保持平稳。

日本12月工业生产创八个月来最快增速，且为连续第三个月上升，表明工业生产旺盛可能推动经济连续第八个季度增长。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在周三稍晚发布利率声明，多数分析师预计将维持利率不变，但会对经济持鹰派立场。

美国总统特朗普周二敦促存在严重分歧的共和党和民主党人在移民和基础设施问题上互相让步。(完) (编译 王颖/刘秀红；审校 戴素萍/孙茉莉)